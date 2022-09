Il successo dell'Italia ai campionati mondiali di macelleria negli Usa (Di martedì 20 settembre 2022) AGI - Visto il risultato finale, di sicuro sono partiti agguerriti e con l'obiettivo di “fare a fette” gli avversari. Alla fine ci sono riusciti, conquistando ben tre ori e un bronzo. È il risultato della Nazionale Macellai, che ai mondiali di Sacramento in California si è classificata al secondo posto nel “Miglior preparato d'agnello”, nel “Miglior preparato di pollo” e nella “Miglior tecnica del disosso”, premio quest'ultimo vinto da Gianni Giardina, macellaio siciliano di Canicattì mentre la medaglia di bronzo se l'è aggiudicata Carlo Fidone per la categoria Young Butcher su 13 nazioni che provenienti da ogni parte del pianeta che hanno partecipato alla competizione. Forse in pochi erano al corrente di una simile disfida, ma la Nazionale Macellai ha fatto rientro dagli Stati Uniti con ben quattro medaglie. Meglio ... Leggi su agi (Di martedì 20 settembre 2022) AGI - Visto il risultato finale, di sicuro sono partiti agguerriti e con l'obiettivo di “fare a fette” gli avversari. Alla fine ci sono riusciti, conquistando ben tre ori e un bronzo. È il risultatoa Nazionale Macellai, che aidi Sacramento in California si è classificata al secondo posto nel “Miglior preparato d'agnello”, nel “Miglior preparato di pollo” e nella “Miglior tecnica del disosso”, premio quest'ultimo vinto da Gianni Giardina, macellaio siciliano di Canicattì mentre la medaglia di bronzo se l'è aggiudicata Carlo Fidone per la categoria Young Butcher su 13 nazioni che provenienti da ogni parte del pianeta che hanno partecipato alla competizione. Forse in pochi erano al corrente di una simile disfida, ma la Nazionale Macellai ha fatto rientro dagli Stati Uniti con ben quattro medaglie. Meglio ...

