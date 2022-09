Il segreto della Meloni: “Perché non temo di perdere consensi” (Di martedì 20 settembre 2022) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2022/09/Meloni-1.mp4 Fratelli d’Italia sembra destinato ad attestarsi come primo partito dalle elezioni di domenica prossima, almeno secondo i sondaggi. La leader Giorgia Meloni, intervistata da Nicola Porro a Quarta Repubblica, ha spiegato qual è stata negli anni la ricetta vincente che è riuscita a portarla dal 4 per cento ad essere la prima potenziale forza politica del Paese. “Credo che i politici si distinguono in due categorie: i follower e i leader. Ci sono quelli che dicono esattamente quello che la gente vuole sentirsi dire e quando l’umore delle persone cambia non riescono a indirizzare la società, piuttosto la inseguono. E ci sono quelli che tengono sempre la stessa linea nel tentativo di convincere gli italiani della bontà della loro visione. Vuol dire ... Leggi su nicolaporro (Di martedì 20 settembre 2022) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2022/09/-1.mp4 Fratelli d’Italia sembra destinato ad attestarsi come primo partito dalle elezioni di domenica prossima, almeno secondo i sondaggi. La leader Giorgia, intervistata da Nicola Porro a Quarta Repubblica, ha spiegato qual è stata negli anni la ricetta vincente che è riuscita a portarla dal 4 per cento ad essere la prima potenziale forza politica del Paese. “Credo che i politici si distinguono in due categorie: i follower e i leader. Ci sono quelli che dicono esattamente quello che la gente vuole sentirsi dire e quando l’umore delle persone cambia non riescono a indirizzare la società, piuttosto la inseguono. E ci sono quelli che tengono sempre la stessa linea nel tentativo di convincere gli italianibontàloro visione. Vuol dire ...

