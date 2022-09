Il riconoscimento gli è stato consegnato da Henry Kissinger, ex segretario di Stato Usa (Di martedì 20 settembre 2022) Il Presidente del Consiglio Mario Draghi è attualmente a New York per un’occasione speciale. Ha appena ricevuto il premio World Statesman Award, per lo statista dell’anno, della fondazione americana Appeal of Conscience, presieduta dal rabbino Arthur Schneier. Stasera parlerà all’Assemblea Generale dell’Onu. Mario Draghi ringrazia la moglie: «Quante fesserie avrei fatto se non ci fosse stata lei» X ... Leggi su iodonna (Di martedì 20 settembre 2022) Il Presidente del Consiglio Mario Draghi è attualmente a New York per un’occasione speciale. Ha appena ricevuto il premio World Statesman Award, per lo statista dell’anno, della fondazione americana Appeal of Conscience, presieduta dal rabbino Arthur Schneier. Stasera parlerà all’Assemblea Generale dell’Onu. Mario Draghi ringrazia la moglie: «Quante fesserie avrei fatto se non ci fosse stata lei» X ...

SSerra67181863 : come non essere orgoglioni di tale riconoscimento consapevoli che: - il popolo italiano si è dissanguato allo scop… - lucacarosso1 : @MarcoFattorini Come i parrucchieri quando fanno i corsi e ricevono gli attestati da chi pagano per poter fare il c… - SergioBenassi2 : @Corriere Ma cosa ha fatto di così importante?? Ma ci prendete veramente x i fondelli.Solo gli imbecilli che leggon… - Paola222006421 : RT @Paolo45070326: @Barbiero Ahahah ricevere un premio dagli USA non necessariamente è una nota di merito. Ero e sono convinto che per Dra… - michele81660 : @alevabenecosi Comprensibile: gli americani oggi possono venderci il gas ad un prezzo n volte quello russo. Il riconoscimento è doveroso. -