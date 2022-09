Il presidente della Repubblica a Lecce Sergio Mattarella presenzia alla cerimonia per i brevetti di volo ad allievi dell'Aeronautica militare (Di martedì 20 settembre 2022) L'articolo Il presidente della Repubblica a Lecce <small class="subtitle">Sergio Mattarella presenzia alla cerimonia per i brevetti di volo ad allievi dell'Aeronautica militare</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di martedì 20 settembre 2022) L'articolo Il per idiad proviene da Noi Notizie..

Agenzia_Ansa : Il presidente Usa, Joe Biden, ringrazia il premier italiano Mario Draghi 'per la sua leadership'. 'E' stato una voc… - LiaQuartapelle : L’arroganza della destra: Salvini fa la campagna elettorale con la lista dei ministri in tasca, Letizia Moratti ann… - crocerossa : “Solidarietà e vicinanza a nome mio e di tutta la #CRI all’infermiere e a tutto l’equipaggio di volontari della… - Leoncina1971 : RT @Satirev4: Sblocchiamo un ricordo agli ignoranti in studio: Adolf Heusinger (a sx di Hitler), ufficiale nazista, fu il primo presidente… - Nonnadinano : RT @kuliscioff: Draghi. Video integrale della cerimonia di premiazione a New York. Interviene il novantanovenne Henri Kissinger ed esprime… -