Il Paradiso delle Signore anticipazioni oggi, la puntata del 20 Settembre (Di martedì 20 settembre 2022) Le storie, gli amori, le speranze e le delusioni che ruotano attorno al primo grande magazzino per Signore nella Milano a cavallo tra gli anni Cinquanta e Sessanta. Il Paradiso delle Signore: le anticipazioni della puntata di oggi 20 Settembre Marcello torna dalla Svizzera: è un uomo diverso, ma i suoi sentimenti per Ludovica non sono mai cambiati. Gemma sta cercando lavoro, mentre Roberto propone una votazione tra le Veneri per decidere se riprenderla tra loro. Segui ZON.IT su Google News. Leggi su zon (Di martedì 20 settembre 2022) Le storie, gli amori, le speranze e le delusioni che ruotano attorno al primo grande magazzino pernella Milano a cavallo tra gli anni Cinquanta e Sessanta. Il: ledelladi20Marcello torna dalla Svizzera: è un uomo diverso, ma i suoi sentimenti per Ludovica non sono mai cambiati. Gemma sta cercando lavoro, mentre Roberto propone una votazione tra le Veneri per decidere se riprenderla tra loro. Segui ZON.IT su Google News.

franzcopp : @confusa11 Il mio mare preferito ?? altro che Caraibi. Ho trascorso in quel paradiso una delle più belle giornate d… - SerieTvserie : Il Paradiso delle Signore 7, anticipazioni puntata di oggi, 20 settembre 2022 - pangeanewsitaly : Il paradiso all’ombra delle spade. Per la poesia di Andrea Margiotta - - tvblogit : Il Paradiso delle Signore 7, anticipazioni puntata di oggi, 20 settembre 2022 - marilou2019 : RT @maferba15: Salve Dolce Vergine ???? Salve dolce Vergine Salve dolce Madre In Te esulta tutta la terra E gli cori degli angeli Tempio s… -