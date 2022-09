_ashlan__ : RT @ilpost: Il nuovo record mondiale delle 24 ore di corsa - ilpost : Il nuovo record mondiale delle 24 ore di corsa - zazoomblog : Ascolti Serie A Auditel 2022-23 DAZN 7a Giornata: Milan - Napoli il nuovo record stagionale - #Ascolti #Serie… - BernasconiBGMi : RT @BancaGenerali: ?? Investimenti record nei primi 6 mesi dell'anno. L'immobiliare italiano sembra essere entrato in un nuovo ciclo virtuos… - salfasanop : @ardigiorgio Il PD farà un nuovo record negativo a livello nazionale. -

L'Arena

Panelle, sfilatini e rosette mai così care. Èper il prezzo del pane , che sale e sale come qualsiasi altra spesa, qualsiasi altro prodotto ... cosa prevede ildecreto da 13 miliardi di ...... la guerra in Ucraina e in altre aree del pianeta e le temperature da, gli incendi e i ... Lo studio denuncia l'emergere di un"complesso di incertezza", mai visto prima nella nostra storia ... Solidarietà sotto la pioggia E nuovo record della staffetta L’imprenditore indiano, 60 anni, ha raggiunto venerdì la postazione record tra i «paperoni» del mondo. Il suo patrimonio netto ammonta a circa 148 miliardi di dollari ...A Wall Street i futures sui principali indici azionari Usa fanno dietrofront, dopo la performance positiva della borsa di New York nella sessione della vig ...