Il nuovo libro “Il diario sottile” del poeta e musicista Giuseppe Palmisano

Castellaneta. Artista a tutto tondo, Giuseppe Palmisano ha già sorpreso per la sua padronanza musicale al flauto traverso ed ora si propone scrittore di un libro di aforismi, già disponibile nei negozi Mondadori, La Feltrinelli e in tutte le librerie online, dal titolo "Il diario sottile". "Il diario sottile" è un libro di quasi 200 aforismi. «Questo mio secondo lavoro, in qualità di poeta, ha come principio la dimostrazione che una mente abbia i suoi "detti" anziché esclamare i "detti" degli altri, come i famosi aforismi di Shakespeare, Bukowski, Coelho e tanti altri i quali vengono "sfruttati" dalle nuove generazioni per accostarli sulle loro foto social e sui loro schermi piatti. Una svolta che può cambiare la vita di tutti: saper ...

