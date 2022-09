Il ministro Franco: " Il debito non è l'unico strumento e il Pnrr non può essere modificato" (Di martedì 20 settembre 2022) Al governo dimissionario di Mario Draghi mancano ormai poche settimane di attività, ma saranno molti gli insegnamenti che potrà sfruttare chiunque sarà il prossimo inquilino di palazzo Chigi. Tra questi c’è la modalità di gestione delle finanze pubbliche senza ricorrere al debito: il tratto distintivo dell’attività da ministro dell’Economia di Daniele Franco, che ieri al Collegio Carlo Alberto di Torino ha contestualizzato il modo con cui ha lavorato in questi mesi ed è riuscito a eseguire tre decreti Aiuti senza ricorrere a scostamenti di bilancio. “Il debito è uno strumento buono, ma non è l’unico” a disposizione di chi governa, ha detto Franco. Ricorrere all’indebitamento infatti ha lati negativi che non sono secondari perché “ esso riduce l’autonomia del paese” ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 20 settembre 2022) Al governo dimissionario di Mario Draghi mancano ormai poche settimane di attività, ma saranno molti gli insegnamenti che potrà sfruttare chiunque sarà il prossimo inquilino di palazzo Chigi. Tra questi c’è la modalità di gestione delle finanze pubbliche senza ricorrere al: il tratto distintivo dell’attività dadell’Economia di Daniele, che ieri al Collegio Carlo Alberto di Torino ha contestualizzato il modo con cui ha lavorato in questi mesi ed è riuscito a eseguire tre decreti Aiuti senza ricorrere a scostamenti di bilancio. “Ilè unobuono, ma non è l’” a disposizione di chi governa, ha detto. Ricorrere all’indebitamento infatti ha lati negativi che non sono secondari perché “ esso riduce l’autonomia del paese” ...

