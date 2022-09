Il “mainstream” giustifica le provocazioni di piazza contro la Meloni: «È lei che è nervosa» (Di martedì 20 settembre 2022) È «nervosismo» la nuova parola magica dell’ampio e variopinto fronte anti-Meloniano. Essa già rimbalza di testata in testata, di sito in sito e di bocca in bocca. Un venticello insidioso seminato dal Corriere della Sera («stanchina»), poi rilanciato dall’Huffington Post («faccetta vera») e infine raccolto da Carlo Calenda («nervosa per la sfida che l’attende») in una sorta di festival da deriva neurologica, cui è prevedibile che da qui alla fine della campagna elettorale si iscriveranno un po’ tutti. L’importante è far passare l’idea di una Giorgia Meloni groggy, insofferente, nervosa appunto. Ma anche indizio concreto che tutte le strade fin qui tentate per screditarla o frenarne l’avanzata sono fallite. L’obiettivo è rappresentare una Meloni insofferente L’accostamento al fascismo si è rivelata ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 20 settembre 2022) È «nervosismo» la nuova parola magica dell’ampio e variopinto fronte anti-ano. Essa già rimbalza di testata in testata, di sito in sito e di bocca in bocca. Un venticello insidioso seminato dal Corriere della Sera («stanchina»), poi rilanciato dall’Huffington Post («faccetta vera») e infine raccolto da Carlo Calenda («per la sfida che l’attende») in una sorta di festival da deriva neurologica, cui è prevedibile che da qui alla fine della campagna elettorale si iscriveranno un po’ tutti. L’importante è far passare l’idea di una Giorgiagroggy, insofferente,appunto. Ma anche indizio concreto che tutte le strade fin qui tentate per screditarla o frenarne l’avanzata sono fallite. L’obiettivo è rappresentare unainsofferente L’accostamento al fascismo si è rivelata ...

