Il Giornale: per conquistare qualche voto, Di Maio si batte per il rimborso aereo dei tifosi del Napoli (Di martedì 20 settembre 2022) Il Giornale si occupa di Luigi Di Maio. Alla vigilia delle elezioni lo racconta come disperato perché a serio rischio di esclusione dal Parlamento (è candidato a Napoli). E riporta che ieri mattina era in prima fila al Duomo di Napoli per il miracolo di San Gennaro. E poi aggiunge che si è battuto per far ottenere ai tifosi del Napoli il rimborso aereo visto la partita di Champions Rangers-Napoli è stata chiusa ai tifosi ospiti. Il ministro sta giocando tutte carte per raccogliere voti. Fa leva sulla fede in San Gennaro. Ma punta anche sull’altra fede dei napoletani, quella calcistica per il Napoli. Di Maio è stato il promotore di una singolare richiesta alle compagnie aeree Ryanair e ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 20 settembre 2022) Ilsi occupa di Luigi Di. Alla vigilia delle elezioni lo racconta come disperato perché a serio rischio di esclusione dal Parlamento (è candidato a). E riporta che ieri mattina era in prima fila al Duomo diper il miracolo di San Gennaro. E poi aggiunge che si è battuto per far ottenere aidelilvisto la partita di Champions Rangers-è stata chiusa aiospiti. Il ministro sta giocando tutte carte per raccogliere voti. Fa leva sulla fede in San Gennaro. Ma punta anche sull’altra fede dei napoletani, quella calcistica per il. Diè stato il promotore di una singolare richiesta alle compagnie aeree Ryanair e ...

ItaliaViva : Le istituzioni devono sostenere chi lavora per creare ricchezza, non imporre ostacoli burocratici e fiscali.… - napolista : Il Giornale: per conquistare qualche voto, #DiMaio si batte per il rimborso aereo dei tifosi del #Napoli Ha scritt… - alessan47586283 : @ale_dibattista @dreamChaser1789 Detto dal più grande fancazzista di tutti i tempi, sono 5 anni che viaggia lui è l… - commentigratis : @AntalJonathan @maurorizzi_mr Potresti intervistarla per il vostro giornale di classe, dedicare un numero speciale… - aurelio_pz : RT @SMaurizi: sto gestendo l'azione legale contro la società #UCGloblal, presumibilmente responsabile dello spionaggio contro di noi per co… -