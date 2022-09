Il Giornale | la Juventus ha contattato Petrachi il ds amico di Antonio Conte

(Di martedì 20 settembre 2022) Secondo quanto scrive Il, laavrebbeGianluca, ex direttore sportivo della Roma. Un’ipotesi di cambio dirigenziale, per dare una scossa al mercato.di, potrebbe essere un avvicinamento in prospettiva del tecnico del Tottenham alla panchina della. “A Torino qualcosa si muove. Lasi sussurra abbiaGianluca. Può essere un’idea sensata in mezzo a una ridda di voci sull’esonero di Allegri. Sarri, Pirlo e lo stesso Max, dicono che il problema è anche e forse soprattutto dietro la scrivania. Che poisiadi...

... mentre ileconomico Verità e Affari non ha dubbi e spara in prima pagina la foto di ... Tuttosport fa i suoi conti e dice che l'esonero costerebbe allacirca 80 milioni di euro tra ...Lasi sussurra abbia contattato Gianluca Petrachi. Può essere un'idea sensata in mezzo a una ridda di voci sull'esonero di Allegri. Sarri, Pirlo e lo stesso Max, dicono che il problema è ...La situazione critica vissuta da due big come Inter e Juventus, con le dovute proporzioni e differenze, non può che tenere banco e non può che investire in primis i rispettivi tecnici: Inzaghi e Alleg ...Il presidente Agnelli vuole insistere con il tecnico, Nedved spinge per un cambio. Max per ora resta al timone ma serve una rapida inversione di rotta ...