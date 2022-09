Il funerale di Elisabetta | del garantismo | della satira | dell’ottimismo e di tante altre certezze

Leggi su linkiesta

(Di martedì 20 settembre 2022) Ildi Kurt Cobain non me lo ricordo, non me lo ricorderei neanche se fossi stata una sua fan accanita e non una che primasua morte non aveva mai ascoltato una sua canzone: era il 1994, l’internet era allo stato embrionale e non guardavamo in diretta qualunque cosa accadesse lontano da noi, le cronache estere le leggevamo due settimane dopo, quando le riviste straniere arrivavano all’edicola di piazza Colonna. Non era ancora iniziata la pornografia dei funerali, che daterei a quello di Diana Spencer tre anni e mezzo dopo, e a nessuno veniva in mente di fare una diretta televisiva delle esequie d’un can. E io ci avrei messo decenni per capire che,pornografia dei funerali, Cobain aveva scritto la colonna sonora perfettissima. Hello, hello, hello, how low. Ma anche: I feel stupid and contagious. ...