(Di martedì 20 settembre 2022) (Adnkronos) – L’esperto di igiene dentale svela alcuni segreti per mantenere i denti bianchi e sani Brescia, 20 Settembre 2022. “Se c’è qualcosa che ha sempre contribuito ad aiutare l’equilibrio orale dall’insorgenza di gravi patologie, questi sono i piccoli gesti quotidiani di cura e qualche giusta attenzione riposta nella dieta; si tratta di accorgimenti chefar stare tranquillo e sicuro il soggetto”, spiega il Dott. Robertodi Scordia. In molti pensano che perdei denti perfetti ed un belsia necessario recarsi nelle migliori strutture di odontoiatria, ma molto spesso, esclusi alcuni casi che abbisognano di trattamenti specifici, la cura dell’individuo riposta nel cavo orale può contribuire ad una più longeva assicurazione di salute dentale. “Come per molte altre cose, serve una ...

lifestyleblogit : Il dentista Bizioli: “Tutti possono avere un bel sorriso, basta seguire alcune semplici indicazioni” - -

Lifestyleblog

... in questo caso il, deve ripristinare . 'Per dare qualche idea, penso alla chirurgia ... Robertodi Scordia . Ma ad ogni intervento corrispondono i relativi schemi procedurali per l '...Robertodi Scordia ,proprietario dell'omonimo studio dentistico , affronta il problema da un punto di vista odontoiatrico. 'Il bruxismo interessa circa una persona su tre in Italia, ... Il dentista Bizioli: “Tutti possono avere un bel sorriso, basta seguire alcune semplici indicazioni” (Adnkronos) - L’esperto di igiene dentale svela alcuni segreti per mantenere i denti bianchi e saniBrescia, 20 Settembre 2022. “Se c’è qualcosa che ha sempre contribuito ad aiutare l’equilibrioorale d ...