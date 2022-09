Il decreto Aiuti bis ora è legge: c’è il via libera definitivo del Senato con 178 voti favorevoli. Bollette, vetrate e bonus: ecco tutte le misure (Di martedì 20 settembre 2022) Il decreti Aiuti bis è legge. C’è il via libera definitivo del Senato con 178 sì, 13 astensioni e nessun voto contrario alla conversione in legge del provvedimento del governo, che contiene misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali. Il decreto vale 17 miliardi di euro e, tra le altre cose, introduce la responsabilità in solido nella cessione dei crediti dei bonus edilizi e Superbonus solo se il concorso nella violazione avviene “con dolo o colpa grave“. La modifica stabilisce inoltre che per i crediti sorti prima degli obblighi (introdotti col decreto di novembre 2021) di acquisizione dei visti di conformità, delle asseverazioni e attestazioni, sui soggetti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 settembre 2022) Il decretibis è. C’è il viadelcon 178 sì, 13 astensioni e nessun voto contrario alla conversione indel provvedimento del governo, che contieneurgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali. Ilvale 17 miliardi di euro e, tra le altre cose, introduce la responsabilità in solido nella cessione dei crediti deiedilizi e Supersolo se il concorso nella violazione avviene “con dolo o colpa grave“. La modifica stabilisce inoltre che per i crediti sorti prima degli obblighi (introdotti coldi novembre 2021) di acquisizione dei visti di conformità, delle asseverazioni e attestazioni, sui soggetti ...

fattoquotidiano : Il decreto Aiuti bis ora è legge: c’è il via libera definitivo del Senato con 178 voti favorevoli - sole24ore : ?? #Senato, via libera definitivo al #decreto #Aiutibis: bollette, pensioni e superbonus. Tutte le novità:… - LuigiGallo15 : Dopo il decreto Aiuti ter il ministro Bianchi deve dimettersi. Al di là dei 18 mld che il m5s ha voluto nel PNRR no… - tra_mon : RT @ultimenotizie: Il #governoDraghi ha stanziato solo 5 milioni per l’emergenza #Marche. Per la guerra in #Ucraina ben 700 milioni, attrav… - LuigiAssecasa : RT @iunioromano: Oggi in Senato abbiamo definitivamente approvato il ddl di conversione del decreto Aiuti bis, spazzando via, anche grazie… -