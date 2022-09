Il Covid visto da donne che non hanno potuto (né voluto) tirarsi indietro (Di martedì 20 settembre 2022) AGI Il racconto di battaglie dentro una crisi internazionale, di coraggio, forza e determinazione, che diventa anche un modo per specchiarsi e riconoscersi tra donne. 'Un giorno all'improvviso', volume di interviste realizzato da Giulia giornaliste Sardegna con il prezioso contributo fotografico di Daniela Zedda, traccia un percorso nei nodi e nei momenti topici della pandemia sull'isola. Un percorso che passa attraverso i contributi di 16 protagoniste della lotta al Covid, 16 donne in prima linea, intervistate e ascoltate da altrettante giornaliste, categoria, anche questa, sul fronte in questi due anni di lotta al coronavirus. Giornaliste che oltre a dare voce al loro modo di affrontare la professione, hanno deciso di dare molta più voce alle donne ancora non adeguatamente rappresentate nei media ... Leggi su agi (Di martedì 20 settembre 2022) AGI Il racconto di battaglie dentro una crisi internazionale, di coraggio, forza e determinazione, che diventa anche un modo per specchiarsi e riconoscersi tra. 'Un giorno all'improvviso', volume di interviste realizzato da Giulia giornaliste Sardegna con il prezioso contributo fotografico di Daniela Zedda, traccia un percorso nei nodi e nei momenti topici della pandemia sull'isola. Un percorso che passa attraverso i contributi di 16 protagoniste della lotta al, 16in prima linea, intervistate e ascoltate da altrettante giornaliste, categoria, anche questa, sul fronte in questi due anni di lotta al coronavirus. Giornaliste che oltre a dare voce al loro modo di affrontare la professione,deciso di dare molta più voce alleancora non adeguatamente rappresentate nei media ...

