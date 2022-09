Il Comune di Fondi celebra la Giornata Mondiale del Cane adottato (Di martedì 20 settembre 2022) Fondi – Anche che ricorre in tutto il pianeta venerdì 23 settembre. Trovare una famiglia ai piccoli amici a quattro zampe che non ne hanno una, ridurre l’affollamento nei canili, sensibilizzare la collettività al tema dell’adozione e contrastare il fenomeno dell’abbandono sono alcuni degli obiettivi dell’iniziativa. L’evento si svolgerà dalle 9:30 alle 12:30 presso il Palazzetto dello Sport, in via Mola di Santa Maria a Fondi. Saranno presenti gli ospiti dei canili convenzionati con il Comune di Fondi nati in strada o, come purtroppo molto spesso accade, abbandonati dai precedenti padroni. Il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto ha inviato una lettera a tutti gli istituti della città affinché, mediante il registro elettronico, informino studenti e genitori dell’iniziativa. L’evento, promosso in ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 20 settembre 2022)– Anche che ricorre in tutto il pianeta venerdì 23 settembre. Trovare una famiglia ai piccoli amici a quattro zampe che non ne hanno una, ridurre l’affollamento nei canili, sensibilizzare la collettività al tema dell’adozione e contrastare il fenomeno dell’abbandono sono alcuni degli obiettivi dell’iniziativa. L’evento si svolgerà dalle 9:30 alle 12:30 presso il Palazzetto dello Sport, in via Mola di Santa Maria a. Saranno presenti gli ospiti dei canili convenzionati con ildinati in strada o, come purtroppo molto spesso accade, abbandonati dai precedenti padroni. Il sindaco diBeniamino Maschietto ha inviato una lettera a tutti gli istituti della città affinché, mediante il registro elettronico, informino studenti e genitori dell’iniziativa. L’evento, promosso in ...

