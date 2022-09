LaVeritaWeb : Oggi l’anniversario dello storico discorso di Bruges del 1988 che profetizzò i mali comunitari. Anziché guardare a… - borghi_claudio : Altro esempio in cui l'uninominale conta più del plurinominale. Bologna. Se CASINI perde contro @VittorioSgarbi è… - La7tv : #dimartedi Travaglio: 'Berlusconi è un pregiudicato, un finanziatore della mafia. Lo vogliono fare Presidente del S… - fattoquotidiano : Il centrodestra contro l’intervista di Damilano al filosofo Lévy su Rai3: “Violate norme sulla par condicio” - gatta_pantera : RT @ilgiornale: 'Vi appenderemo tutti', è l’ultima minaccia ai militanti di #FratelliDItalia. Dopo l’assalto al gazebo di #ForzaItalia e l’… -

RaiNews

... professionisti e commercianti quelli attratti dalle lusinghe di Salvini: anche per questa categoria di elettori il 44,1 per cento dichiara di voler votare per ilil 55,9 per ...L'AQUILA - 'La maggioranza didice no ai sostegni per famiglie e imprese invocati dalle parti sociali e dalle ...tenutasi stamane e a cui era approdata la richiesta di agireil caro ... Elezioni 2022, è la settimana dello sprint finale Il centrodestra in rivolta contro Marco Damilano per l’ultima puntata de “Il cavallo e la torre“, andata in onda su Rai3 lunedì alle ore 20.40, durante la quale l’ex diretto de L’Espresso ha intervist ...Il governatore veneto risponde ai commenti di questi giorni, tra chi «guarda a un nuovo rinascimento e chi si ostina a credere che la carta vincente sia l’assistenzialismo medievale» ...