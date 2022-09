Il cast di “Quasi orfano” nel poster ufficiale del film di Umberto Carteni dal 6 ottobre al cinema (Di martedì 20 settembre 2022) RODEO DRIVE e RAI cinema presentano il poster ufficiale di Quasi orfano regia di Umberto Carteni con RICCARDO SCAMARCIO, VITTORIA PUCCINI, ANTONIO GERARDI, GRAZIA SCHIAVO, ADRIANO PAPPALARDO e con NUNZIA SCHIANO con la partecipazione di BEBO STORTI una produzione RODEO DRIVE con RAI cinema distribuito da DAL 6 ottobre AL cinema SINOSSI: Valentino e Costanza sono marito e moglie, vivono a Milano e hanno fondato un famosissimo brand nel mondo del design. Valentino, di origine pugliese, ha progressivamente tagliato i ponti con la sua famiglia, al punto di dichiararsi orfano e cambiare cognome. La famiglia di Valentino, colorita e numerosa, tenta di riallacciare i contatti presentandosi ... Leggi su romadailynews (Di martedì 20 settembre 2022) RODEO DRIVE e RAIpresentano ildiregia dicon RICCARDO SCAMARCIO, VITTORIA PUCCINI, ANTONIO GERARDI, GRAZIA SCHIAVO, ADRIANO PAPPALARDO e con NUNZIA SCHIANO con la partecipazione di BEBO STORTI una produzione RODEO DRIVE con RAIdistribuito da DAL 6ALSINOSSI: Valentino e Costanza sono marito e moglie, vivono a Milano e hanno fondato un famosissimo brand nel mondo del design. Valentino, di origine pugliese, ha progressivamente tagliato i ponti con la sua famiglia, al punto di dichiararsie cambiare cognome. La famiglia di Valentino, colorita e numerosa, tenta di riallacciare i contatti presentandosi ...

trash_italiano : Snai ha già fatto uscire le quote legate al vincitore del #GFVIP. (anche se per dicembre, come ogni anno, saranno… - franco_bagnasco : Con qualche leggera (quasi impercettibile ma funzionale) modifica per imprimere più ritmo, il ritorno del #GFVIP è… - f1occ0dineve : per ora cast femminile promosso al 100%, quello maschile al momento fa cagare come in quasi tutte le edizioni e sarà utile solo per le docce - ziaaLai : Del cast del GFvip quasi quasi mi manca pure la Brandi #gfvip - MixxieBoy : RT @trash_italiano: Snai ha già fatto uscire le quote legate al vincitore del #GFVIP. (anche se per dicembre, come ogni anno, saranno già… -