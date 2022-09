Il blackwashing è attorno a noi

Leggi su robadadonne

(Di martedì 20 settembre 2022) L’ultima, in ordine di tempo, è la polemica che si è creata intorno al live action Disney de La Sirenetta che uscirà nel maggio 2023. Le prime invettive sono giunte in seguito al rilascio del teaser trailer, nel quale ricorrono tutti gli elementi caratteristici della favola disneyana. Eccetto uno. A interpretare Ariel, infatti, non vi è una donna bianca con i capelli rossi e gli occhi azzurri – come da “tradizione” –, bensì Halle Bailey, attrice 22enne afroamericana. Una scelta che ha visto il pubblico dividersi in due fazioni: da un lato, gli entusiasti, felici di vedere finalmente rappresentata anche l’“altra parte” della popolazione, in una pellicola degna di essere definita inclusiva e politicamente corretta; dall’altro, i detrattori, nostalgici della versione originale e assolutamente contrari a qualsiasi forma di modernismo. Alcuni sono addirittura giunti a parlare di ...