I vescovi fiamminghi autorizzano la benedizione delle coppie gay. Che dirà il Vaticano

(Di martedì 20 settembre 2022) Roma. Ibelgi di lingua fiamminga, insieme al cardinale arcivescovo di Malines-Bruxelles, Jozef De Kesel, hanno pubblicato un documento che autorizza laomosessuali. Il testo, che si compone di una preghiera e di una, è stato reso noto sul sito internet della Conferenza episcopale locale. La decisione è dovuta al fatto che numerosegay “spesso domandano durante gli incontri pastorali un momento di preghiera in cui si chieda a Dio di benedire questo impegno di amore e fedeltà”. Si tratta di un gesto di rottura con il, che solo un anno e mezzo fa aveva chiarito con un responsum ad dubium (risposta a un quesito formale) che lanon è consentita. Il motivo, è chiaro. “Non è lecito ...

Il cardinale Jozef De kesel con i vescovi fiamminghi, ossia i presuli del Belgio di lingua olandese, hanno pubblicato una liturgia che prevede la benedizione delle coppie omosessuali. La scelta è stata così argomentata dal cardinale: "Il Papa l'ha autorizzata in Amoris laetitia"