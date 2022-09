I tifosi della Juventus allo scoperto: #StadiumVuoto, venerdì la decisione su Allegri (Di martedì 20 settembre 2022) E’ la settimana decisiva in casa Juventus, la dirigenza dovrà prendere decisioni importanti per provare a svoltare la stagione. La situazione è degenerata dopo la pessima prestazione contro il Monza, la gara si è conclusa sul risultato di 1-0 e la squadra di Palladino ha festeggiato la prima vittoria in Serie A. Il rendimento dei bianconeri è molto deludente, in Serie A occupa l’ottava posizione e in Champions League rischia l’elininazione anticipata. La dirigenza è spaccata sulla decisione da prendere sull’allenatore, da una parte Nedved che spinge per l’esonero e dall’altra Agnelli e Arrivabene ancora intenzionati a dare fiducia al livornese. Per la giornata di venerdì è previsto un CdA e si parlerà ovviamente della posizione di Allegri. Nel frattempo i tifosi bianconeri hanno ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 20 settembre 2022) E’ la settimana decisiva in casa, la dirigenza dovrà prendere decisioni importanti per provare a svoltare la stagione. La situazione è degenerata dopo la pessima prestazione contro il Monza, la gara si è conclusa sul risultato di 1-0 e la squadra di Palladino ha festeggiato la prima vittoria in Serie A. Il rendimento dei bianconeri è molto deludente, in Serie A occupa l’ottava posizione e in Champions League rischia l’elininazione anticipata. La dirigenza è spaccata sullada prendere sull’allenatore, da una parte Nedved che spinge per l’esonero e dall’altra Agnelli e Arrivabene ancora intenzionati a dare fiducia al livornese. Per la giornata diè previsto un CdA e si parlerà ovviamenteposizione di. Nel frattempo ibianconeri hanno ...

