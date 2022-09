I percettori del reddito grillino decideranno le elezioni al Sud (Di martedì 20 settembre 2022) L'ultimo rapporto Inps sul reddito di cittadinanza risale al 30 agosto scorso e fotografa i dati di luglio. Ne risulta che attualmente i beneficiari del sussidio sono poco meno di 2,5 milioni di persone. Di queste, 2.170.000 sono cittadini italiani. E circa 1,6 milioni sono maggiorenni. Cioè, con diritto di voto. È da questa cifra che bisogna partire per comprendere come mai il reddito sia diventato uno dei temi più caldi di questa tornata di Politiche. Perché 1,6 milioni di votanti rappresentano il 3,1% dell'intero corpo elettorale. Ma, in realtà, se si considera la reale affluenza ai seggi il «partitone» del sussidio ha un potenziale vicino al 5%. Destinato a innalzarsi ulteriormente se si allarga l'analisi a tutti i primi sette mesi dell'anno e si considera anche chi ha preso l'assegno solo una volta. Sostanzialmente, un terzo in più di chi lo ... Leggi su iltempo (Di martedì 20 settembre 2022) L'ultimo rapporto Inps suldi cittadinanza risale al 30 agosto scorso e fotografa i dati di luglio. Ne risulta che attualmente i beneficiari del sussidio sono poco meno di 2,5 milioni di persone. Di queste, 2.170.000 sono cittadini italiani. E circa 1,6 milioni sono maggiorenni. Cioè, con diritto di voto. È da questa cifra che bisogna partire per comprendere come mai ilsia diventato uno dei temi più caldi di questa tornata di Politiche. Perché 1,6 milioni di votanti rappresentano il 3,1% dell'intero corpo elettorale. Ma, in realtà, se si considera la reale affluenza ai seggi il «partitone» del sussidio ha un potenziale vicino al 5%. Destinato a innalzarsi ulteriormente se si allarga l'analisi a tutti i primi sette mesi dell'anno e si considera anche chi ha preso l'assegno solo una volta. Sostanzialmente, un terzo in più di chi lo ...

