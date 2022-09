I migliori album di Mia Martini, da Oltre La Collina a Lacrime (Di martedì 20 settembre 2022) Parlare dei migliori album di Mia Martini significa litigare con un’intera redazione. Parliamo di un’artista tutt’altro che divisiva – come altri, che ami o odi – perché Mia Martini ha saputo (e lo fa ancora) mettere d’accordo tutti grazie alla sua voce inimitabile e al suo carisma, tutt’altro che scontato, con canzoni che ancora oggi sono una lezione di stile e musica. Il suo timbro è un grido d’amore e sofferenza, tra i più caratteristici della canzone italiana, e con ragione l’amico e collega Renato Zero l’ha definita “grande assente” nel suo brano omonimo La Grande Assente, dopo che ci ha lasciati. Da circa 8 anni il suo compleanno viene celebrato con una serata-evento al Teatro Manzoni di Milano, con ospiti autorevoli che ripropongono i suoi brani per renderle omaggio. Oltre La ... Leggi su optimagazine (Di martedì 20 settembre 2022) Parlare deidi Miasignifica litigare con un’intera redazione. Parliamo di un’artista tutt’altro che divisiva – come altri, che ami o odi – perché Miaha saputo (e lo fa ancora) mettere d’accordo tutti grazie alla sua voce inimitabile e al suo carisma, tutt’altro che scontato, con canzoni che ancora oggi sono una lezione di stile e musica. Il suo timbro è un grido d’amore e sofferenza, tra i più caratteristici della canzone italiana, e con ragione l’amico e collega Renato Zero l’ha definita “grande assente” nel suo brano omonimo La Grande Assente, dopo che ci ha lasciati. Da circa 8 anni il suo compleanno viene celebrato con una serata-evento al Teatro Manzoni di Milano, con ospiti autorevoli che ripropongono i suoi brani per renderle omaggio.La ...

