I funerali della Regina: una pagina di Storia illustrata, in mondovisione (Di martedì 20 settembre 2022) Una pagina di Storia illustrata. È quello che il mondo ha visto nella lunga diretta tv dei funerali della Regina Elisabetta II , perché, al di là dell'evento praticamente inedito, ha offerto l'... Leggi su gazzettadelsud (Di martedì 20 settembre 2022) Unadi. È quello che il mondo ha visto nella lunga diretta tv deiElisabetta II , perché, al di là dell'evento praticamente inedito, ha offerto l'...

elio_vito : Bene ha fatto il Regno Unito a non invitare Putin ai funerali della Regina Elisabetta, anche Mattarella non invitò… - RaiNews : Video, le donne iraniane si tolgono il velo per protesta ai funerali di Mahsa Amini che diventano l'occasione per m… - Agenzia_Ansa : La Russia protesta per l'esclusione ai funerali di Stato della Regina Elisabetta II. Mosca giudica l'esclusione, im… - LuigiGravagnone : RT @mitrane: @jacopo_iacoboni Ai funerali della regina erano state invitate tutte le fate del paese, ma non la malvagia strega Malefikova,… - giulyleclerc : RT @FormulaPassion: #F1 / Nel giorno dei funerali di #ElisabettaII, Jackie Stewart ha raccontato alcuni aneddoti in testimonianza della lor… -