I filorussi annunciano il voto per l’annessione alla Russia dei territori occupati

(Di martedì 20 settembre 2022) Il 23-27 settembre si terrà il referendum sull’ingresso delle regioni ucraine del Donetsk e del Lugansk nella Federazione Russa. Lo hanno reso noto le autorità filorusse di quelle che Mosca indica come Repubblica popolare di Donetsk e come Repubblica popolare di Lugansk, ossia una parte di Ucraina occupata dai russi, e riconosce come indipendente. Secondo il leader filorusso Denis Pushilin ilpermetterà “l’adesione” del Donetsk. Il leader Denis Pushilin ha spiegato che la consultazione si terrà "con un formato misto, di persona e da remoto, tenendo conto delle questioni di sicurezza". Pushilin ha scritto direttamente al presidente russo Vladimir Putin: "Nel caso di una decisione positiva a seguito del referendum, di cui non dubitiamo, le chiedo di prendere in considerazione la questione dell'adesione della Repubblica ...