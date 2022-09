I filorussi alle urne per l’annessione alla Russia dei territori ucraini occupati

(Di martedì 20 settembre 2022) Il 23-27 settembre si terrà il referendum sull’ingresso delle regioni ucraine del Donetsk e del Lugansk nella Federazione Russa. Lo hanno reso noto le autorità filorusse di quelle che Mosca indica come Repubblica popolare di Donetsk e come Repubblica popolare di Lugansk, ossia una parte di Ucraina occupata dai russi, e riconosce come indipendente. Secondo il leader filorusso Denis Pushilin il voto permetterà “l’adesione” del Donetsk. Il leader Denis Pushilin ha spiegato che la consultazione si terrà "con un formato misto, di persona e da remoto, tenendo conto delle questioni di sicurezza". Pushilin ha scritto direttamente al presidente russo Vladimir Putin: "Nel caso di una decisione positiva a seguito del referendum, di cui non dubitiamo, le chiedo di prendere in considerazione la questione dell'adesione della Repubblica popolare di ...

Yojmto : RT @danieleferrari9: L'ucraina ,finita questa guerra voluta dai criminali russi, diventerà ,grazie agli americani ,alla capacità degli ucra… - danieleferrari9 : RT @danieleferrari9: L'ucraina ,finita questa guerra voluta dai criminali russi, diventerà ,grazie agli americani ,alla capacità degli ucra… - MichelaRoi : RT @danieleferrari9: L'ucraina ,finita questa guerra voluta dai criminali russi, diventerà ,grazie agli americani ,alla capacità degli ucra… - danieleferrari9 : L'ucraina ,finita questa guerra voluta dai criminali russi, diventerà ,grazie agli americani ,alla capacità degli u… - Eddie77C : @f_passerini94 @andreacantelmo8 Mi sono informato. Sono una minoranza dissidente, rappresentano circa il 15%. Hanno… -

RaiNews

... irinviano il referendum per l'annessione: un segnale positivo per Kiev 4 settembre - ... Kiev èprese con la "Babele" degli aiuti 19 luglio - Zelensky a caccia di spie e traditori: ...Maprovocazioni di Marrone rispondiamo con i fatti, da decenni, da quando - proseguono Magi e ... L'improvvida sortita di Marrone, che, ricordiamolo, da amico dei separatistidel Donbass ... Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 209 - Bolsonaro all'Onu, "No a sanzioni unilaterali" - Bolsonaro all'Onu, "No a sanzioni unilaterali" ROMA, 20 SET - Sette persone, tra cui tre bambini, sono rimaste uccise in un bombardamento di artiglieria "da parte delle forze armate ucraine dell'insediamento di Krasnorechenskoye nel distretto di K ...In Ucraina migliaia di persone vengono interrogate e i loro cellulari perquisiti, e questo accade nella città di Shevchenkove ...