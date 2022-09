(Di martedì 20 settembre 2022) L’avvicinarsi della consultazioneinduce a valutare qual è stato il comportamento dei partiti durante la loro. Si è ricevuta l’impressione che i politici sono soltantoli che appaiono frequentemente in televisione e che costoro vivono in un mondo proprio, fatto di pettegolezzi da salotto e di vacui ragionamenti, molto lontani dalla realtà dei problemi del Paese. Irealiinvecelo che laha tenuto, e cioè il problema ambientale elo del sistema economico predatorio neoliberista. Il richiamo alla realtà ambientale proviene dall’alluvione delle Marche, estesasi anche in Toscana e in Umbria, nella quale le vittime accertate sono undici e due i ...

Aiphos2 : RT @ilfattoblog: È incredibile che un problema di tale portata, reso indispensabile dopo il cambiamento climatico globale, sia finito nel n… - ilfattoblog : I fatti dicono quel che la propaganda elettorale tiene nascosto: ambiente e neoliberismo - fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: È incredibile che un problema di tale portata, reso indispensabile dopo il cambiamento climatico globale, sia finito nel n… - ilfattoblog : È incredibile che un problema di tale portata, reso indispensabile dopo il cambiamento climatico globale, sia finit… - tecnicolorRose : @marc0cristofori @911BVCKLEY @ennilori @marcosalvati Il fatto che è un evento storico lo dicono i fatti. Io contest… -

