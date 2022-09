TuttoAndroid : Huawei lancia il nuovo nova Y70 in Italia: entry level con batteria al top - pianetacellular : #Huawei lancia in Italia #HuaweiNovaY70, smartphone che si presenta con fotocamera principale da 48MP, chipset oct… - HuaweiMobileIT : HUAWEI Pay è il nuovo wallet di pagamento che consente ai titolari di una carta emessa da @intesasanpaolo su circui… -

Everyeye Tech

Proprio la batteria da 6000 mAh è uno dei focus principali su cui si è soffermato, in quanto in grado di conferire delle ottime performance a fronte di un'autonomia che allontana le ...... MatePad Pro , e Mate 50 , l'azienda cineseun nuovo smartphone di gamma media nel mercato italiano. Parliamo dinova Y70 . Andiamo a vedere insieme tutte le specifiche tecniche:... Huawei lancia in Italia il nuovo Huawei Nova Y70: lo smartphone per le nuove generazioni Huawei ha lanciato oggi il nuovo smartphone nova Y70, l’ultimo arrivato nella famiglia nova Y. Huawei nova Y70 eredita il DNA della serie nova Y aggiungendo una serie di caratteristiche d’impatto, tra ...Huawei annuncia oggi il lancio del nuovo Huawei Nova Y70, la new entry della gamma Nova che guarda alle nuove generazioni.