House of the Dragon: qual è il significato del vestito verde di Alicent? (Di martedì 20 settembre 2022) Svelato il significato del vestito verde indossato da Alicent Hightower durante l'episodio 5 di House of the Dragon. Nell'episodio 5 di House of the Dragon vediamo Alicent Hightower, moglie del re Viserys, indossare un vestito verde. Anche se di primo acchito la scelta potrebbe sembrare casuale, in realtà non lo è affatto. Avvisiamo che di seguito saranno presenti sui contenuti futuri della serie, quindi non continuate la lettura se non volete rischiare di rovinare l'esperienza di visione. Come spiegato da Larys Strong (Matthew Needham), la casata Hightower accende una fiamma verde nel faro della Cittadella quando chiamano i loro stendardi in battaglia. L'abito di ... Leggi su movieplayer (Di martedì 20 settembre 2022) Svelato ildelindossato daHightower durante l'episodio 5 diof the. Nell'episodio 5 diof thevediamoHightower, moglie del re Viserys, indossare un. Anche se di primo acchito la scelta potrebbe sembrare casuale, in realtà non lo è affatto. Avvisiamo che di seguito saranno presenti sui contenuti futuri della serie, quindi non continuate la lettura se non volete rischiare di rovinare l'esperienza di visione. Come spiegato da Larys Strong (Matthew Needham), la casata Hightower accende una fiammanel faro della Cittadella quando chiamano i loro stendardi in battaglia. L'abito di ...

