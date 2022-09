Hocus Pocus 2 | il ritorno delle sorelle Sanderson nella nuova foto del sequel

(Di martedì 20 settembre 2022) Diffusa in rete unaimmagine deldi, classico Disney del 1993, in arrivo il prossimo 30 settembre su Disney+. Uscirà a fine settembre su Disney+2,del classico Disney degli anni '90, che riporterà in scena il trio, apparso in una, interpretato da Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimi. Nel nuovo film ci sarà però spazio anche per le controparti giovanili, nei cui panni si celeranno Taylor Henderson, Juju Journey Brener e Nina Kitchen. Le tre attrici hanno fatto la loro comparsa nel trailer mostrato alcune settimane fa al D23 e adesso sono protagoniste di unaimmagine diffusa in rete. Questa la sinossi ufficiale: Sono ...

