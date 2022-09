“Ho visto le mafie entrare ad Abbiategrasso”: e il comune querela la giornalista. Articolo 21: “Modalità intimidatoria” (Di martedì 20 settembre 2022) Una scelta “decisamente inappropriata”, secondo l’Ordine dei giornalisti della Lombardia. Una “Modalità intimidatoria”, denuncia l’associazione Articolo 21. Il bersaglio è il comune di Abbiategrasso, in provincia di Milano, che ha deciso di querelare per diffamazione aggravata la giornalista freelance Sara Manisera (nella foto), che collabora fra l’altro con il nostro mensile FQ MillenniuM. Mentre non si contano le denunce contro cronisti presentate da singoli esponenti politici e amministratori locali, ben più raro è il caso di querele presentate da enti pubblici e istituzioni. E infatti la polemica monta. Il terreno di scontro è quello, scottante, della presenza mafiosa nel milanese e in Lombardia. Arrivata l’8 giugno in quel di Cutro (Crotone) a ritirare un premio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 settembre 2022) Una scelta “decisamente inappropriata”, secondo l’Ordine dei giornalisti della Lombardia. Una “”, denuncia l’associazione21. Il bersaglio è ildi, in provincia di Milano, che ha deciso dire per diffamazione aggravata lafreelance Sara Manisera (nella foto), che collabora fra l’altro con il nostro mensile FQ MillenniuM. Mentre non si contano le denunce contro cronisti presentate da singoli esponenti politici e amministratori locali, ben più raro è il caso di querele presentate da enti pubblici e istituzioni. E infatti la polemica monta. Il terreno di scontro è quello, scottante, della presenza mafiosa nel milanese e in Lombardia. Arrivata l’8 giugno in quel di Cutro (Crotone) a ritirare un premio ...

