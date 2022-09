‘Ho preso il muro fratellì’: 1727 WrldStar si schianta e distrugge la Jaguar (FOTO e VIDEO) (Di martedì 20 settembre 2022) Passano gli anni, ma Algero Corretini, meglio conosciuto come 1727 WrldStar non cambia. Così come non cambiano i suoi VIDEO. E ora è ritornato sui social, lì dove continua a immortalare le sue ultime bravate, seguito da oltre 10 mila followers. Lui che era diventato famoso in rete per quell’incidente a Roma e quel post su Instagram che aveva fatto accetta di like e condivisioni, diventando presto virale. Famoso per la frase ‘Ho preso il muro fratellì‘. Ma ora ‘fratelli’ ha preso di nuovo il muro, questa a volta a bordo della Jaguar. Poco fa. Il VIDEO della Jaguar distrutta di 1727 Era il 2020 quando il rapper romano alla guida della sua auto, a 110 km/h con la terza marcia inserita, aveva trovato ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 20 settembre 2022) Passano gli anni, ma Algero Corretini, meglio conosciuto comenon cambia. Così come non cambiano i suoi. E ora è ritornato sui social, lì dove continua a immortalare le sue ultime bravate, seguito da oltre 10 mila followers. Lui che era diventato famoso in rete per quell’incidente a Roma e quel post su Instagram che aveva fatto accetta di like e condivisioni, diventando presto virale. Famoso per la frase ‘Hoilfratellì‘. Ma ora ‘fratelli’ hadi nuovo il, questa a volta a bordo della. Poco fa. Ildelladistrutta diEra il 2020 quando il rapper romano alla guida della sua auto, a 110 km/h con la terza marcia inserita, aveva trovato ...

