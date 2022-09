Halo | un sorprendente ritorno nella seconda stagione

(Di martedì 20 settembre 2022) Paramount+ ha di recente annunciato che la produzione delladiè cominciata, e unnel cast è davvero. Paramount+ ha annunciato di recente che la produzione delladella serie suè cominciata, confermando ildel cast dei primi episodi e le nuove entrate già svelate. Tra i nuovi personaggi fissi vi sono infatti Joseph Morgan come James Ackerson e Cristina Dolo come Talia Perez, ma le sorprese più grandi sono negli attori che torneranno. Tra i membri del cast che farannovi è, infatti, Charlie Murphy, la quale ha interpretato la spia umana Makee nei primi episodi della ...

