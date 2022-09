“Hai voluto avere figli?” Basta zittire il dolore delle madri: il video di Elena Patrocchi (Di martedì 20 settembre 2022) “Hai voluto la bicicletta adesso pedala“, “Se non volevi problemi potevi evitare di diventare madre“, “Ma cosa ti aspettavi? Una passeggiata di salute?“. Queste sono solo alcune delle frasi che le donne con figli troppo spesso si sentono dire, e che la psicologa Elena Patrocchi ha voluto evidenziare su TikTok. Con il suo ultimo video, la “mamma sbagliata” vuole smettere di zittire il dolore delle madri e ribadire l’importanza di parlare di maternità senza edulcorazioni, per evitare che le donne si tengano per sé i propri sentimenti, specialmente se si tratta di ansia o depressione. @Elena Patrocchi Quello che pensa la gente ha un grande effetto su di noi…e quando si ... Leggi su news.robadadonne (Di martedì 20 settembre 2022) “Haila bicicletta adesso pedala“, “Se non volevi problemi potevi evitare di diventare madre“, “Ma cosa ti aspettavi? Una passeggiata di salute?“. Queste sono solo alcunefrasi che le donne controppo spesso si sentono dire, e che la psicologahaevidenziare su TikTok. Con il suo ultimo, la “mamma sbagliata” vuole smettere diile ribadire l’importanza di parlare di maternità senza edulcorazioni, per evitare che le donne si tengano per sé i propri sentimenti, specialmente se si tratta di ansia o depressione. @Quello che pensa la gente ha un grande effetto su di noi…e quando si ...

