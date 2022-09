Guerra in Ucraina, la Russia lancia referendum per l’annessione di Donbass e Cherson. Indignazione di Usa e Europa: «Una grande farsa» (Di martedì 20 settembre 2022) «Gli Stati Uniti non riconosceranno mai come territorio della Russia quelle aree dell’Ucraina in cui Putin ha annunciato di voler tenere dei referendum per l’annessione». A dirlo è il consigliere per la Sicurezza nazionale americana Jake Sullivan commentando i referendum che dal 23 al 27 settembre chiameranno le popolazioni ucraine di Lugansk, Donestsk e Cherson a votare per l’annessione alla Russia. «Sappiamo che i referendum saranno manipolati. Sono un affronto alla sovranità dell’Ucraina e una violazione delle Carte dell’Onu», ha continuato Sullivan. A commentare l’iniziativa anche il presidente francese Emmanuel Macron: «Si tratta di una grande farsa. I referendum ... Leggi su open.online (Di martedì 20 settembre 2022) «Gli Stati Uniti non riconosceranno mai come territorio dellaquelle aree dell’in cui Putin ha annunciato di voler tenere deiper». A dirlo è il consigliere per la Sicurezza nazionale americana Jake Sullivan commentando iche dal 23 al 27 settembre chiameranno le popolazioni ucraine di Lugansk, Donestsk ea votare peralla. «Sappiamo che isaranno manipolati. Sono un affronto alla sovranità dell’e una violazione delle Carte dell’Onu», ha continuato Sullivan. A commentare l’iniziativa anche il presidente francese Emmanuel Macron: «Si tratta di una. I...

