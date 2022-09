Guerra in Ucraina, Kissinger: Dialogo Usa- Cina per evitare il rischio escalation (Di martedì 20 settembre 2022) Henry Kissinger ha messo in guardia sul rischio di “escalation e incidenti” tra Usa e Cina auspicando quindi la necessita’ che le due potenze dialoghino tra loro, e “non solo per i problemi immediati”: il 99/enne ex Segretario di Stato statunitense ha lanciato il monito durante la ‘laudatio’ del premio `World Statesman Award” al premier Mario Draghi a New York. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 20 settembre 2022) Henryha messo in guardia suldi “e incidenti” tra Usa eauspicando quindi la necessita’ che le due potenze dialoghino tra loro, e “non solo per i problemi immediati”: il 99/enne ex Segretario di Stato statunitense ha lanciato il monito durante la ‘laudatio’ del premio `World Statesman Award” al premier Mario Draghi a New York. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

