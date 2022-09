Guendalina Tavassi sull’ex marito Umberto: ‘Mi ha preso a bastonate, mi picchiava’ (Di martedì 20 settembre 2022) È sempre sorridente, allegra, ma Guendalina Tavassi, famosa influencer ed ex concorrente dell’Isola dei Famosi, nasconde un’anima fragile e sensibile. E si porta dietro un passato difficile, un matrimonio finito e le botte. La sua forza sono i figli e il nuovo compagno, Federico, che non la lascia mai sola e la supporta. Cosa ha detto Guendalina Tavassi sull’ex marito Umberto D’Aponte Sembrava una famiglia felice, dai social trapelava questo. Ma dall’altra parte dello schermo, delle storie su Instagram e i post, Guendalina viveva un incubo. E in un’aula di tribunale ha raccontato tutto, a ruota libera, dalle violenze alle botte e alle prevaricazioni dell’marito Umberto D’Aponte, imprenditore napoletano e papà dei ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 20 settembre 2022) È sempre sorridente, allegra, ma, famosa influencer ed ex concorrente dell’Isola dei Famosi, nasconde un’anima fragile e sensibile. E si porta dietro un passato difficile, un matrimonio finito e le botte. La sua forza sono i figli e il nuovo compagno, Federico, che non la lascia mai sola e la supporta. Cosa ha dettoD’Aponte Sembrava una famiglia felice, dai social trapelava questo. Ma dall’altra parte dello schermo, delle storie su Instagram e i post,viveva un incubo. E in un’aula di tribunale ha raccontato tutto, a ruota libera, dalle violenze alle botte e alle prevaricazioni dell’D’Aponte, imprenditore napoletano e papà dei ...

