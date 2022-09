Guendalina Tavassi sull'ex marito: "Mi ha preso a bastonate" (Di martedì 20 settembre 2022) Guendalina Tavassi ha testimoniato durante il processo contro il suo ex marito, Umberto D'Aponte. Guendalina Tavassi sull’ex marito: “Mi ha preso a bastonate” su Donne Magazine. Leggi su donnemagazine (Di martedì 20 settembre 2022)ha testimoniato durante il processo contro il suo ex, Umberto D'Aponte.’ex: “Mi ha” su Donne Magazine.

GrandeFratello : La Casa di #GFVIP riapre? E allora torna #GFVIPPARTY! ?? Tra gli ospiti di stasera: Alfonso Signorini, Sophie Codego… - Corriere : Guendalina Tavassi sull’ex marito: «Mi ha preso a bastonate in testa» - tiscalinotizie : L'influencer accusa l'ex marito di averla picchiata e maltrattata più volte nel corso della loro relazione. Il racc… - zazoomblog : Guendalina Tavassi i dettagli orribili delle liti con l’ex marito: “Mi bastonava con la mazza da baseball” -… - blogtivvu : Guendalina Tavassi, racconto shock sull’ex marito Umberto D’Aponte in aula: “Bastonate in testa” #guendalinatavassi -