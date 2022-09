(Di martedì 20 settembre 2022) «Mi hacon unadae mi ha preso a bastonate in testa, una volta mi ha persino rotto il naso lanciandomi addosso le chiavi dell?auto. Per convincermi a non...

Ha esordito così, influencer, ex opinionista di Uomini e Donne e naufraga della scorsa edizione dell'Isola dei Famosi, nel corso del processo che vede imputato a Roma , con l'...ha raccontato l'incubo vissuto a causa dell'ex marito, Umberto D'Aponte , nel corso del processo che vede imputato quest'ultimo per maltrattamenti in famiglia, lesioni aggravate e ... Guendalina Tavassi in aula: «Bastonata da mio marito, mi ha inseguito con una mazza da baseball»