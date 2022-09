Guendalina Tavassi, i dettagli orribili delle liti con l’ex marito: “Mi bastonava con la mazza da baseball” (Di martedì 20 settembre 2022) Emergono nuovi dettagli sulla vicenda giudiziaria che riguardano Guendalina Tavassi e l’ex marito Umberto D’Aponte finito anche in carcere per maltrattamenti in famiglia, lesioni aggravate e danneggiamento. Nel corso del processo, l’influencer ha testimoniato rivelando le continue vessazioni che ha subito nel corso di questi anni, raccontando dettagli orribili. Il racconto di Guendalina Tavassi Anni L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 20 settembre 2022) Emergono nuovisulla vicenda giudiziaria che riguardanoUmberto D’Aponte finito anche in carcere per maltrattamenti in famiglia, lesioni aggravate e danneggiamento. Nel corso del processo, l’influencer ha testimoniato rivelando le continue vessazioni che ha subito nel corso di questi anni, raccontando. Il racconto diAnni L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

