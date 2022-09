Guendalina Tavassi, dichiarazioni choc in tribunale: “Bastonata da mio marito” (Di martedì 20 settembre 2022) Nel corso della giornata di ieri, lunedì 19 settembre 2022, Guendalina Tavassi ha testimoniato nel processo contro l’ex marito Umberto D’Aponte. Dall’aula di tribunale sono emersi numerosi dettagli sulla vicenda: i maltrattamenti risalirebbero a molto tempo prima che iniziasse la guerra social. L’influencer sembrava felice, serena accanto al suo compagno, ma a detta sua quando Instagram era spento succedeva di tutto e cominciava l’inferno fatto di bastonate, vetri rotti e tradimenti. “Il Messaggero” ha riportato una parte delle dichiarazioni della Tavassi in tribunale. Alcuni passaggi sono stati riportati stamani anche da altri media come “Gossip e Tv” e il “Corriere”. (continua a leggere dopo le foto) leggi anche l’articolo —> Le Donatella, solo ora esce fuori la ... Leggi su tvzap (Di martedì 20 settembre 2022) Nel corso della giornata di ieri, lunedì 19 settembre 2022,ha testimoniato nel processo contro l’exUmberto D’Aponte. Dall’aula disono emersi numerosi dettagli sulla vicenda: i maltrattamenti risalirebbero a molto tempo prima che iniziasse la guerra social. L’influencer sembrava felice, serena accanto al suo compagno, ma a detta sua quando Instagram era spento succedeva di tutto e cominciava l’inferno fatto di bastonate, vetri rotti e tradimenti. “Il Messaggero” ha riportato una parte delledellain. Alcuni passaggi sono stati riportati stamani anche da altri media come “Gossip e Tv” e il “Corriere”. (continua a leggere dopo le foto) leggi anche l’articolo —> Le Donatella, solo ora esce fuori la ...

