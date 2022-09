Guendalina Tavassi accusa l'ex marito: "Mi ha inseguito con una mazza da baseball e dato bastonate in testa" (Di martedì 20 settembre 2022) "Mi ha inseguita con una mazza da baseball e mi ha preso a bastonate in testa . Una volta mi ha persino rotto il naso lanciandomi addosso le chiavi dell'auto". Così l'influencer Guendalina Tavassi ha ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 20 settembre 2022) "Mi ha inseguita con unadae mi ha preso ain. Una volta mi ha persino rotto il naso lanciandomi addosso le chiavi dell'auto". Così l'influencerha ...

