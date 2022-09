Greenpeace contro l’Ue per il gas e nucleare nella Tassonomia verde | avviata l’azione legale

(Di martedì 20 settembre 2022) Otto uffici europei di, tra cui quello italiano, avviano un’azionel’inclusione di gas enell’elenco degli investimenti sostenibili della. Una decisione assunta, a febbraio 2022, dalla Commissione europea ecui, a luglio scorso, il Parlamento Europeo non è riuscito ad adottare una obiezione formale. “Nonostante la diffusa opposizione dei cittadini europei, degli scienziati del clima, delle istituzioni finanziarie e delle organizzazioni ambientaliste”, fa notare l’organizzazione non governativa. Tant’è che proprio a luglio,aveva già annunciato l’intenzione di presentare una richiesta formale alla Commissione Ue di revisione interna e, in caso di esito negativo, che avrebbe portato la ...

