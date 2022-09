Grave lutto per Liverani: è morta la moglie Federica, lascia due figli (Di martedì 20 settembre 2022) Un gravissimo lutto ha colpito Fabio Liverani. Nelle scorse ore è infatti scomparsa la moglie dell’attuale allenatore del Cagliari, Federica. lascia due figli, Mattia e Lucrezia. Tantissimi i messaggi di cordoglio sui social per Liverani. “L’U.S. Lecce esprime il più sentito cordoglio a mister Fabio Liverani per la perdita prematura della cara moglie – si legge su twitter – e abbraccia i figli Mattia e Lucrezia partecipando al grande dolore per la scomparsa dell’amata madre”. L'U.S. Lecce esprime il più sentito cordoglio a mister Fabio Liverani per la perdita prematura della cara moglie e abbraccia i figli Mattia e Lucrezia partecipando al grande dolore per la ... Leggi su sportface (Di martedì 20 settembre 2022) Un gravissimoha colpito Fabio. Nelle scorse ore è infatti scomparsa ladell’attuale allenatore del Cagliari,due, Mattia e Lucrezia. Tantissimi i messaggi di cordoglio sui social per. “L’U.S. Lecce esprime il più sentito cordoglio a mister Fabioper la perdita prematura della cara– si legge su twitter – e abbraccia iMattia e Lucrezia partecipando al grande dolore per la scomparsa dell’amata madre”. L'U.S. Lecce esprime il più sentito cordoglio a mister Fabioper la perdita prematura della carae abbraccia iMattia e Lucrezia partecipando al grande dolore per la ...

BlunoteWeb : Serie B: Grave lutto per l’ex Lecce Fabio Liverani - Caseriobloccato : RT @sportface2016: Grave lutto per Fabio #Liverani: è morta la moglie Federica. Lascia due figli - 90Valla : RT @sportface2016: Grave lutto per Fabio #Liverani: è morta la moglie Federica. Lascia due figli - wi83_willy : RT @occhio_notizie: Grave lutto per Fabio #Liverani: è morta la moglie dell’ex calciatore >> - sportface2016 : Grave lutto per Fabio #Liverani: è morta la moglie Federica. Lascia due figli -