Grande successo del tour motociclistico enoculturale in “Falanghina Jazz”

Ponte (Bn) – Grande successo del tour motociclistico enoculturale che si è tenuto lo scorso weekend all'interno della manifestazione 'Falanghina Jazz' in collaborazione con Motoclub sannita 'Legio Linteata'. "Siamo stati oltre 30 centauri, – afferma Antonio D'Occhio organizzatore del Giro Moto – ci siamo incontrati al pub 'The Hops' a Ponte, abbiamo percorso la via Francigena, l'Abbazia di Sant'Anastasia e via verso la cantina 'Pietreionne Vini'. Il titolare Daniele, ci ha spiegato i primi processi per la raccolta delle uve, per poi passare alla diraspatura e pigiatura. Infine ha fatto un cenno all'inizio della fermentazione. E non poteva mancare la degustazione della Falanghina IGP con taralli e salumi locali.

