Grande Fratello Vip, le news dell'ultim'ora: cos'è successo e video (Di martedì 20 settembre 2022) Le ultime news dalla casa del Grande Fratello Vip si riferiscono alla puntata di lunedì 19 settembre. A seguire le ultimissime notizie sulla prima diretta del reality show di Alfonso Signorini in onda in prime time su Canale 5. Chi è entrato nella casa del Grande Fratello Vip 7? Ecco il riassunto di quanto è successo ieri sera e i video più importanti. Le news dell'ultim'ora del Grande Fratello Vip A volte ritornano. Alfonso Signorini dà inizio al GF Vip 7 presentando subito il nuovo studio televisivo e abbracciando idealmente il pubblico presente. Il livello di euforia sale ancora quando arriva il momento di presentare la coppia di opinioniste di quest'anno, la confermatissima Sonia Bruganelli e la ...

NicolaMorra63 : Per Aldous Huxley in Brave New World non sarà il Grande Fratello orwelliano a toglierci l’autonomia, la cultura e l… - BelpietroTweet : Il combinato disposto delle misure del governo e di Bruxelles: case più fredde in inverno e minor disponibilità di… - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 torna #GFVIP condotto da @alfosignorini. Al suo fianco una coppia di opinioniste tutta… - 2rMarzia : RT @Lulu_larossa: Ma adesso che inizia il Grande Fratello, cosa faranno per combattere la crisi energetica questi geni, dato che la casa è… - 815_329 : @PepeMartinez_22 Non guardo il grande fratello ma non sono neanche intelligente -