Grande Fratello Vip 7: l'opinione di Isa sulla prima puntata (Di martedì 20 settembre 2022) Se il buongiorno si vede dal mattino direi che una edizione del Grande Fratello Vip che si apre con Elenoire Ferruzzi che legge in front of Sonia Bruganelli un tweet che apre subito al porro gate, è una edizione che si prospetta potenzialmente memorabile. No, dai, sinceramente, il mio hype per l'inizio di questa edizione era bassissimo, sia perché questo reality è oggettivamente fonte di disagio e quando si avvicina l'inizio c'è sempre ansia e teRore nella consapevolezza di quel che verrà, sia perché tutto questo mistero tirato avanti per MESI sull'identità dei componenti del cast mi aveva fatto passare anche la voglia di vivere. Sarà quindi che avevo aspettative basse però, boh, a me la puntata di ieri è proprio piaciuta, in genere le puntate di presentazione del cast sono tra le più noiose, invece devo dire che tutto sommato tra il ...

