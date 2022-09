Grande Fratello Vip 7, Elenoire Ferruzzi rivela il segreto delle sue unghie (Di martedì 20 settembre 2022) Elenoire Ferruzzi al Grande Fratello Vip 7 ha rivelato il segreto delle sue unghie: ecco cosa ha detto la nuova concorrente del reality. Elenoire Ferruzzi sui social è conosciuta sia per i suo i video impertinenti che per la lunghezza delle sue unghie: al Grande Fratello Vip 7 l'influencer ha rivelato il segreto dei suoi 'artigli' e come fa a tenerli così lunghi. Il reality è iniziato ieri 19 settembre, nella casa più spiata d'Italia sono entrati solo una parte dei vipponi, gli altri entreranno giovedì 22 settembre. Tra i tanti Vip conosciuti ieri sera al Grande Fratello, ... Leggi su movieplayer (Di martedì 20 settembre 2022)alVip 7 hato ilsue: ecco cosa ha detto la nuova concorrente del reality.sui social è conosciuta sia per i suo i video impertinenti che per la lunghezzasue: alVip 7 l'influencer hato ildei suoi 'artigli' e come fa a tenerli così lunghi. Il reality è iniziato ieri 19 settembre, nella casa più spiata d'Italia sono entrati solo una parte dei vipponi, gli altri entreranno giovedì 22 settembre. Tra i tanti Vip conosciuti ieri sera al, ...

