Grande Fratello: si sposa la notissima concorrente! (Di martedì 20 settembre 2022) Tra meno di un mese una nota ex concorrente del Gf si sposerà in gran segreto. Da non credere, scopriamo nel dettaglio di chi si tratta e quando verranno celebrate le nozze. Angela Melillo, ex naufraga dell'isola dei Famosi è pronta a salire sull'altare per prendere come marito Cesare San Mauro. Stando a quanto ha svelato il settimanale Chi, la cerimonia si svolgerà in gran segreto tra meno di un mese. Angela Melillo si sposa, ecco dove e quandoAngela Melillo è stata una delle showgirl più apprezzate dal pubblico a casa. La giovane è riuscita a conquistare il cuore dei telespettatori grazie alle sue esperienze nei reality. Angela infatti ha partecipato all'isola dei famosi nella scorsa edizione riscuotendo un Grande successo. Ora la showgirl è pronta a convolare a nozze con il compagno Cesare San Mauro, avvocato cassazionista.

