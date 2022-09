Gran Turismo: Darren Barnet si unisce al cast del film (Di martedì 20 settembre 2022) Darren Barnet, star della serie Non ho mai..., si unisce al cast già annunciato del film su Gran Turismo prodotto da Sony. Darren Barnet, attore che ha debuttato nel settore all'interno della serie Netflix Non ho mai..., si unirà al cast di Gran Turismo, l'adattamento cinematografico sull'omonimo gioco di corsa prodotto da Sony Pictures e PlayStation Productions. L'attore si unisce ai già annunciati David Harbour, Archie Madekwe e Orlando Bloom; il film è diretto da Neill Blomkamp, mentre la produzione inizia proprio questa settimana in Ungheria. Il film su Gran Turismo è basato su una storia vera e ... Leggi su movieplayer (Di martedì 20 settembre 2022), star della serie Non ho mai..., sialgià annunciato delsuprodotto da Sony., attore che ha debuttato nel settore all'interno della serie Netflix Non ho mai..., si unirà aldi, l'adattamento cinematografico sull'omonimo gioco di corsa prodotto da Sony Pictures e PlayStation Productions. L'attore siai già annunciati David Harbour, Archie Madekwe e Orlando Bloom; ilè diretto da Neill Blomkamp, mentre la produzione inizia proprio questa settimana in Ungheria. Ilsuè basato su una storia vera e ...

